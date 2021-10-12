The Guardian: Досье Пандоры вскрывает истинное лицо капитализма

«Когда происходят утечки документов из мутных юрисдикций далёких островов, где богачи хранят свои деньги, как это случилось на этой неделе с обнародованием „досье Пандоры“, мы задаёмся вопросом: неужели такое возможно в наше время? Что предпринять, дабы покончить с глобальной системой, позволяющей переводить огромные состояния в офшоры без уплаты налогов, скрытно от общественного контроля? Политики квалифицируют это явление как „неприемлемое лицо капитализма“, но на самом деле это есть просто истинное лицо капитализма», — пишет 7 октября постоянный автор британского издания The Guardian Жорж Монбио (George Monbiot).