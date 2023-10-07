Вкус жизни. Обнаружила интересные нейрофизиологические реакции, связанные с едой.

Когда мы в порядке, нам интересно новое – впечатления, ощущения, вкусы. Мы готовы что-то пробовать. Чем тяжелее физическое состояние, чем меньше ресурсов, тем более консервативно становится восприятие – тянет на то, что хорошо знакомо, на вкусы детства.