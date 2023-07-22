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Посла РФ Андреева вызовут в МИД Польши из-за слов Путина, что страна получила значительную часть западных земель благодаря Сталину

Посла РФ Андреева вызовут в МИД Польши из-за слов Путина, что страна получила значительную часть западных земель благодаря Сталину

Главу дипломатической миссии Москвы в Варшаве Сергея Андреева вызовут в министерство иностранных дел Польши из-за высказывания президента Владимира Путина о том, что страна получила значительную часть западных территорий благодаря советскому руководителю Иосифу Сталину.

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