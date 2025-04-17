В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.
Кому хорошо на Руси жить?
Комментарии
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zs
zhanna simonova
Чужие души.
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4 час.
Игорь Максаков
Не торопите события! Путин закончит СВО Победой на всех направлениях. Он очень выдержанный, а иметь такую выдержку, как имеет её наш Президент, дорогого стоит. Придет совсем скоро время, и что выло "чьё-то" будет наше, российское. То есть эти ребята хорошо поработали во благо России и с добрым сердцем передадут все активы за хорошее к ним отношение России!
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Это то же, что и творится в стране, когда наших мордуют, а потом извиняются. Только на государственном уровне, вытерли о страну ноги и ильхамка извинился Надо просто прихлопнуть их бизнес в России, ведь это беспредел. Эти тараканы везде торгуют, вытеснили давно коренных, а наши продажные чиновники кормятся с их грязных рук...
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3 час.
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