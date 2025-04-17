Кому хорошо на Руси жить?

Игорь Максаков

Не торопите события! Путин закончит СВО Победой на всех направлениях. Он очень выдержанный, а иметь такую выдержку, как имеет её наш Президент, дорогого стоит. Придет совсем скоро время, и что выло "чьё-то" будет наше, российское. То есть эти ребята хорошо поработали во благо России и с добрым сердцем передадут все активы за хорошее к ним отношение России!