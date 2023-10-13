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СССР-Россия

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Свежие комментарии

Япония снова требует Курилы. Реакция РФ бесподобна

Япония снова требует Курилы. Реакция РФ бесподобна

В ходе недавней пресс-конференции, министр иностранных дел Японии, Ёко Камикава, вновь затронула тему Курильских островов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Учитывая что в Японии один из самых высоких показателей суицида среди населения мире. Можно констатировать что экономическое харакири они выполняют с достоинством как подобает самураем.... А жаль, вроде бу не глупые, мозгами шевелить умеют... Но это они выбрали свой путь....
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11 час.
Александр Почекунин
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9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Только войны решают территориальные споры. А-ууу ,Япония?
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56 мин.

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