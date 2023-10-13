Япония снова требует Курилы. Реакция РФ бесподобна

АНГЕЛ АНГЕЛ

Учитывая что в Японии один из самых высоких показателей суицида среди населения мире. Можно констатировать что экономическое харакири они выполняют с достоинством как подобает самураем.... А жаль, вроде бу не глупые, мозгами шевелить умеют... Но это они выбрали свой путь....