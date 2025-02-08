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Названо число погибших на борту пропавшего на Аляске самолета

Названо число погибших на борту пропавшего на Аляске самолета

AP: все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли Все десять человек, которые были на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли, передает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

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