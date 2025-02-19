Добрались до середины недели и радостно отмечаем сегодня День смешивания разных красок, потому что такова се ля ви – намешано в ней всякого.
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Добрались до середины недели и радостно отмечаем сегодня День смешивания разных красок, потому что такова се ля ви – намешано в ней всякого.