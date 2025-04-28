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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СПБ Биржа увеличила чистую прибыль за 2024 год на 57%

СПБ Биржа увеличила чистую прибыль за 2024 год на 57%

СПБ Биржа в 2024 году нарастила чистую прибыль на 57%, до 1,07 трлн рублей. Объем сделок российскими ценными бумагами вырос на 77%: после того, как площадка попала под санкции США в ноябре 2023 года, торги зарубежными бумагами были остановлены.

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