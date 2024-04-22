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Буданов: желание славы затмило глаза Кузьминову, он не заботился о безопасности

Буданов: желание славы затмило глаза Кузьминову, он не заботился о безопасности

Как заявил в интервью Би-би-си глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, российский перебежчик Максим Кузьминов, труп которого был обнаружен в одном из муниципалитетов Испании, не заботился о своей безопасности.

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