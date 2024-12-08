СМИ Украины: офис Зеленского отговорил Залужного от выборов

Офис Зеленского пытается убедить бывшего командующего ВСУ и посла в Лондоне, Валерия Залужного, отказаться от участия в президентских выборах, предложив альтернативу — его участие в качестве лидера партии "Слуга народа".
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