Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете, и узнали у экспертов топ неочевидных ошибок безопасности, которые совершают российские пользователи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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