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Пятый канал

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Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве

Ночью 30 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку атаки беспилотников на столицу.

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