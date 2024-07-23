Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод AlexCoderСтавший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод AlexCoder Бывшего главкома отправили далеко за пределы Киева Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Незалежной Валерий Залужный долгое время считался главным конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, однако последний умело избавился от соперника, отправив его в Великобританию в качестве посла.