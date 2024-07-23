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Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод AlexCoderСтавший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод AlexCoder Бывшего главкома отправили далеко за пределы Киева Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Незалежной Валерий Залужный долгое время считался главным конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, однако последний умело избавился от соперника, отправив его в Великобританию в качестве посла.

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