Двое мигрантов из Средней Азии прятали зелье по тайникам в Челябинске

Подельники трудились курьерами в незаконном интернет-магазине.В Челябинске южноуральские полицейские задержали двоих граждан республики Средней Азии 21 года и 28 лет, причастных к сбыту наркотических средств.
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