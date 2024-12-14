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Царьград

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Двое мигрантов из Средней Азии прятали зелье по тайникам в Челябинске

Двое мигрантов из Средней Азии прятали зелье по тайникам в Челябинске

Подельники трудились курьерами в незаконном интернет-магазине.В Челябинске южноуральские полицейские задержали двоих граждан республики Средней Азии 21 года и 28 лет, причастных к сбыту наркотических средств.

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