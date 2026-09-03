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Тульские новости

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Тульская область потратит более 7,8 млн на улучшение ЕЦИС

Тульская область потратит более 7,8 млн на улучшение ЕЦИС

Внедрение системы 1С:Фреш позволит автоматизировать учет лекарств, расчет зарплат и бухгалтерию в медучреждениях Тульской области.

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