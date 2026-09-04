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ВС РФ в порту «Черноморск» поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами

ВС РФ в порту «Черноморск» поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами

Как сообщили в Минобороны России, в порту «Черноморск» поражено морское судно типа «сухогруз» с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами.

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