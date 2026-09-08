Многодетные могут купить по льготе только "Ладу" или "буханку"

Егор Алеев/ТАСС В России с мая 2025 года действуют льготы для многодетных при приобретении автомобиля в рамках государственной программы.
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