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Многодетные могут купить по льготе только "Ладу" или "буханку"

Многодетные могут купить по льготе только "Ладу" или "буханку"

Егор Алеев/ТАСС В России с мая 2025 года действуют льготы для многодетных при приобретении автомобиля в рамках государственной программы.

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