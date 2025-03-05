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Аргументы и Факты

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Daily Mail: Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Daily Mail: Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы вместе с Владимиром Зеленским поехать в Вашингтон на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине, пишет Daily Mail.

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Ю
Юрий Зубрин
&quot;Гастроли &quot;Трио педерастов&quot; &quot; -к хозяину лизнуть ботинок!
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