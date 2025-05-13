Госдеп США одобрил продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов на $1,32 млрд

Государственный департамент США согласовал поставку шести военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $1,32 млрд Об этом сообщили в Пентагоне.
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