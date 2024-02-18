Какую цену платит покупатель за товар в рассрочку

Покупки товаров в рассрочку становятся все популярнее. Клиенты интернет-магазинов могут расплачиваться за вещь частями в течение нескольких месяцев, а данные о таких рассрочках не учитывают в Бюро кредитных историй, хотя они и увеличивают долговую нагрузку.
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