Какую цену платит покупатель за товар в рассрочку

Покупки товаров в рассрочку становятся все популярнее. Клиенты интернет-магазинов могут расплачиваться за вещь частями в течение нескольких месяцев, а данные о таких рассрочках не учитывают в Бюро кредитных историй, хотя они и увеличивают долговую нагрузку.