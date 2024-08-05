Мифы об уходе за волосами

Сегодня мы разберем с вами еще одну важную тему, поговорим о мифах по уходу за волосами. На моей практике, уход за волосами, самый сложный уход, потому что волосы в разном состоянии требуют разного ухода, и только чуть чуть промахнувшись, приходиться долго восстанавливать, или же стричь.