В Москве водитель грузовика сбил школьника на самокате

Водитель грузового авто сбил ребенка на механическом самокате. Авария случилась на Ореховом бульваре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
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