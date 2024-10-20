БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 351 подписчик

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В МИНОБОРОНЫ ВСКРЫЛАСЬ СВОЯ "КУЩЕВКА": СПИСОК ЛЮДЕЙ С БОЛЬШИМИ ЗВЕЗДАМИ ОТ КОТОРОГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ

В МИНОБОРОНЫ ВСКРЫЛАСЬ СВОЯ "КУЩЕВКА": СПИСОК ЛЮДЕЙ С БОЛЬШИМИ ЗВЕЗДАМИ ОТ КОТОРОГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ

В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.

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Комментарии
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Vova Гарин
Этих сук пустить под откос.
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14 час.
В С
Интересно, к Шойгу есть претензии ?
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8 час.
роман романыч
олненвод друг,какие могут быть к нему вопросы
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