Shot: 14 марта ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки

В ночь на 14 марта ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки. Об этом сообщил Shot. По данным источника Telegram-канала, при первичном осмотре обломков дронов специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других БПЛА.