Shot: 14 марта ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки

В ночь на 14 марта ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки. Об этом сообщил Shot. По данным источника Telegram-канала, при первичном осмотре обломков дронов специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии