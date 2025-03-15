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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА прояснила правила выдачи штрафов за нецензурную лексику в «Ф-1»

В межсезонье в регламент ФИА были внесены поправки, согласно которым гонщики будут получать существенные штрафы, вплоть до €100000 и возможной дисквалификации, за использование нецензурных выражений во время официальных мероприятий.

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