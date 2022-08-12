Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Туктамышева разучивает четверные элементы, что‑то даже получается, но говорить об их включении в программу пока рано». Тренер группы Мишина о фигуристке

Тренер группы Алексея Мишина Владислав Сезганов рассказал о подготовке фигуристов к сезону. Сейчас спортсмены из группы Мишина находится на сборе в Куршевеле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх