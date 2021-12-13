7дней.ru

105 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рязанский
    Вообще, вредная это программа, а глухим не место на ТВ.«Лезет в подкожны...
  • secretmaster
    Хороший актёр! С юбилеем Евгения!Константин Эрнст ...
  • Георгий Михалев
    Интересно, кого интересует жопа бузовой.Оправдалась: Бузо...

Константин Эрнст с женой, Собчак и другие гости 55-летия Миронова

Константин Эрнст с женой, Собчак и другие гости 55-летия Миронова

Евгений отметил день рождения после премьеры. Евгений Миронов предоставлено Пресс-службойВ Театре Наций состоялась премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх