Константин Эрнст с женой, Собчак и другие гости 55-летия Миронова

Евгений отметил день рождения после премьеры. Евгений Миронов предоставлено Пресс-службойВ Театре Наций состоялась премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа.