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В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в платежках за коммунальные услуги могут возникнуть суммы, которые собрали с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общая стоимость запланированных и выполненных работ.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Более Пяти лет в УК, ремонт подъездов не проводился! Уборка подъездов не проводится, только по звонку диспетчеру, раз в квартал! На хрена нам какие-то Чаты дома и Адми?
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16 час.

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