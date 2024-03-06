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Выборы-2024: как отдать голос за своего кандидата в президенты

Выборы-2024: как отдать голос за своего кандидата в президенты

Выборы главы государства в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президента выбирают на шесть лет всеобщим тайным голосованием, принять участие в котором могут все совершеннолетние граждане РФ, за исключением недееспособных и отбывающих срок в местах лишения свободы.

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