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ИА Регнум

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Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

Пять летевших на Москву беспилотников уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 4 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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