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Царьград

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Роспотребнадзор: школьники стали добавлять меньше соли и сахара в еду

Роспотребнадзор: школьники стали добавлять меньше соли и сахара в еду

Глава Роспотребнадзора Попова раскрыла, что современные школьники не склонны добавлять в блюда столовой дополнительно соль или сахар.

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