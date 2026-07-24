Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Мальчик из Белгородской области пошел на героический шаг при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он накрыл собой брата во время детонации беспилотника, рассказал глава региона Александр Шуваев на платформе «Макс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии