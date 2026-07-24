Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Мальчик из Белгородской области пошел на героический шаг при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он накрыл собой брата во время детонации беспилотника, рассказал глава региона Александр Шуваев на платформе «Макс».
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