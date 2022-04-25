Товары более 200 иностранных брендов позволят ввозить в Россию путём параллельного импорта

Минпромторг РФ согласовал список иностранных товаров, для которых будет открыт параллельный импорт. В него вошло более 200 брендов, в том числе Apple, Huawei и Lenovo, а также ряд автомобильных марок.
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