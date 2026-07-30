Женские страсти
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Женские страсти

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Самый быстрый окситоциновый тест: просто выберите свой вариант

Окситоцин относят к «гормонам счастья», он в числе прочего помогает противостоять стрессу и тревоге. Все максимально быстро — просто выберите свой вариант, а потом посмотрите на результат, включив все свои «ми-ми-ми-настройки».

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