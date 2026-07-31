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Под ударами морской порт и НПЗ Одессы, а также логистика ВСУ в Павлограде

Под ударами морской порт и НПЗ Одессы, а также логистика ВСУ в Павлограде

В результате очередного удара в днепропетровском Павлограде вспыхнул крупный пожар. По последним данным, удар пришёлся по крупному складскому комплексу, на территории которого противник хранил оружие, включая беспилотники.

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