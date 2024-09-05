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Настроение ТВ

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Баснословные чудачества Крылова

Баснословные чудачества Крылова

"Крылов родился чудаком. Но этот человек – загадка, и великая", – напишет поэт Константин Батюшков. Даже дата и место рождения Ивана Андреевича до сих пор вызывают сомнения у специалистов: или 1769, или 1768 год, одни уверены, что он родился в Москве, другие – что в Яицкой крепости.

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