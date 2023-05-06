Неспешный разговор

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В преддверии Дня Победы: Краткий хронологический обзор

6 мая, 2023 Опубликовано Solo Васия Хотя конкретные причины Второй Мировой войны продолжают обсуждаться, историки сходятся в одном – основные причины Второй мировой войны уходят корнями в Первую мировую, завершившуюся двадцатью годами ранее.

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