В преддверии Дня Победы: Краткий хронологический обзор

6 мая, 2023 Опубликовано Solo Васия Хотя конкретные причины Второй Мировой войны продолжают обсуждаться, историки сходятся в одном – основные причины Второй мировой войны уходят корнями в Первую мировую, завершившуюся двадцатью годами ранее.