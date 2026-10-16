Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя Лию Галееву из Оренбургской области, которая защитила детей от нападения мужчины с ножом.
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