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Петербургский дневник

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Петербургские школьники спроектировали «Город будущего» на Дальнем Востоке

Петербургские школьники спроектировали «Город будущего» на Дальнем Востоке

Макет футуристического мегаполиса презентовали экспертному жюри Цифровая экосистема МТС во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке провела смену «Лифт в будущее» о технологиях для подростков со всей страны.

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