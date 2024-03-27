Петербургские школьники спроектировали «Город будущего» на Дальнем Востоке

Макет футуристического мегаполиса презентовали экспертному жюри Цифровая экосистема МТС во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке провела смену «Лифт в будущее» о технологиях для подростков со всей страны.
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