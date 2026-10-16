Дональд Трамп вновь привлёк внимание своим заявлением о конфликте на Украине. На этот раз американский президент не просто прокомментировал ситуацию — он раскрыл амбициозный план: позднее обнародовать информацию, которая якобы разоблачит настоящих зачинщиков войны.