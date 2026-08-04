Бордер-колли Хуахуа стала звездой в Китае из-за необычной внешности

Пёс с необычной мутацией покорил соцсети в стране.В Китае необычная бордер-колли по кличке Хуахуа, которую окрестили «самым некрасивым псом в мире», за неделю взорвала соцсети — ролики с ней набрали миллионы просмотров.
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