Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём поздравлении 31 декабря подчеркнул, что наступающий год должен стать годом Победы! Учредитель Царьграда Константин Малофеев в канун Нового года отметил, что уходящий 2023-й был наполнен тяжёлым, но радостным трудом.
Константин Малофеев: Наступающий год должен стать Годом Победы!
Комментарии
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Стас Гулинов
Не путай! Пидарасы- это в чехии. А вот законные цели- это за океаном. Те, кто и чехов, и прочих сделал пидарасами!
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3 час.
алекс кузь
По ситуации в белгороде говорил в новостях толковый военный: граждане не знают своего маневра в конкретной угрозе , воздушная сирена и что далее людям делать. Где штаьы го.
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2 час.
Александр Батт
Чтобы победить в СВО, надо наступать. Чтобы успешно наступать, нужно хорошо защитить бойцов. Мной разработан «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. Но внедрить не могу. Предприятиям ВПК невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты. Здесь нужно волевое решение с обеспечением финансирования. Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте. Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны.
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2 час.
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