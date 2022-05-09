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Ученые рассказали о том, что происходит в организме человека в течение 72 часов после попадания в него алкоголя

Ученые рассказали о том, что происходит в организме человека в течение 72 часов после попадания в него алкоголя

Употребление алкоголя не только повреждает печень, но и наносит ущерб тканям головного мозга. С первого глотка небольшое количество алкоголя проникает через эпителий ротовой полости в кровоток, но большая его часть проходит по пищеводу и в желудок.

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