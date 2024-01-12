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    Там все проститутки, ещё со времён И.Х.На Украине заявил...
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Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Бывший президент США Дональд Трамп сравнил удары по объектам хуситов в Йемене с оставленным США Афганистаном, что является "самым позорным моментом в истории США".

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