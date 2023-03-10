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FT: возможно Украина получила один из двух ЗРК Patriot, в эксплуатацию его еще не ввели

FT: возможно Украина получила один из двух ЗРК Patriot, в эксплуатацию его еще не ввели

По предположениям Киеву передали одну из двух зенитных ракетных установок ЗРК Patriot, которые обещали США и Германия.

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