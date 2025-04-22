Евгений Мураев: «Тайные маршруты Евразии»: Почему Талибан стал ключевым игроком в новой Большой Игре?

Зачем России вычеркивать Талибан из списка террористов? «Китай vs Запад»: Чей «коридор» перекроет карту Евразии? «Тысячелетние маршруты vs современные санкции»: Почему древние тропы снова кормят народы? Исключение «Талибана» из списка террористических организаций в России — это важное событие, которое свидетельствует о стремительном воплощении в жизнь глобальных проектов по созданию трансъевразийских торговых путей.