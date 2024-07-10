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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Без этого не выжить: русского солдата будут учить стрельбе из дробовиков

Без этого не выжить: русского солдата будут учить стрельбе из дробовиков

Бойцов русской армии начнут учить стрельбе из дробовиков по малоразмерным летающим целям. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

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Комментарии
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Николай Агащас
Да, дробовик хорош на касстоянии 30-40 метров, а даьше? На расстояни 40 метров сильно падает резкость поражения дроби. Но если стрелять крупной дробью или картечью, то метров до 50 можно и поразить цель, но одно дело стрелять по уткам и гусям, а другое дело по &quot;железякам&quot;. Так что надо пробовать. А что делать если они поменяют высоту полёта?
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