Без этого не выжить: русского солдата будут учить стрельбе из дробовиков

Николай Агащас

Да, дробовик хорош на касстоянии 30-40 метров, а даьше? На расстояни 40 метров сильно падает резкость поражения дроби. Но если стрелять крупной дробью или картечью, то метров до 50 можно и поразить цель, но одно дело стрелять по уткам и гусям, а другое дело по "железякам". Так что надо пробовать. А что делать если они поменяют высоту полёта?