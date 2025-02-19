Trump nominee for VA's No. 2 job grilled by lawmakers over recent layoffs

President Donald Trump's nominee to be the No. 2 official in the U.S. Department of Veterans Affairs was grilled Wednesday on Capitol Hill as the White House cleans out federal agencies, including the VA.
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