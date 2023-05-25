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Петербург возглавил список регионов РФ по долгам по зарплате

Около 30 субъектов РФ вообще не имеют задолженности. Задолженность по заработной плате в Петербурге за месяц снизилась почти на 11% и на 1 мая составила 100,9 млн рублей, что тем не менее является самым высоким показателем среди российских регионов.

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