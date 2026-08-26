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МОСИНФОРМ

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Городские приюты и столичные фонды помощи животным представят своих подопечных на фестивале «Моспитомец × Четвероногий друг»

Городские приюты и столичные фонды помощи животным представят своих подопечных на фестивале «Моспитомец × Четвероногий друг»

На Тверском бульваре пройдет фестиваль «Моспитомец × Четвероногий друг», который даст возможность не просто забрать питомца домой, но и узнать о волонтерстве, адресной помощи и осознанном отношении к четвероногим друзьям, об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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